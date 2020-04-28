На Сумщине госэкоинспекторы конфисковали у браконьеров 2 резиновые лодки, 17 сетей, и не только Госэкоинспекция в Сумской области продолжает участвовать в ежегодной природоохранной операции "Нерест".

В течение апреля-мая инспекторы по охране окружающей среды зафиксировали 46 нарушений требований природоохранного законодательства во время весенне-летнего нерестового запрета. В частности, на 13 мая специалисты инспекции привлекли к админответственности 26 мелких нарушителей правил рыболовства на общую сумму штрафов 2730 грн.

Еще 19 установленных фактов касались грубых нарушений с применением запрещенных орудий и способов лова водных биоресурсов. По результатам принятых мер в среду в водоемы вернули полторы сотни рыб различных видов, а также изъяли у браконьеров 2 резиновые лодки, 17 сетей, волок, раколовку и "паука". Все материалы с расчетами убытков переданы в судебные органы для вынесения ими постановления.

Госэкоинспекция в Сумской области напоминает, что нерестовый запрет на лов водных биоресурсов и на проведение работ в прибрежных защитных полосах на некоторых водоемах области продлится до конца июня. С перечнем и сроком нерестовых запретов на территории Сумщины можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://darg.gov.ua/files/15/00_01_nerest_sumy.pdf.