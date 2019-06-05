Сумской центр УБД частично возобновил работу «Центр участников боевых действий сообщил, что с 12 мая сумчане снова могут воспользоваться некоторыми услугами учреждения, но при наличии защитной маски.

Речь идет о возможности подать заявление для предоставления услуг (регистрация в заведении, монетизация, земля, льготы и т.п.); обратиться к врачам по предварительной записи (тел. 050 107-94-53), получить электролечебные процедуры из расчета - один человек в физкабинете. Пользование другими услугами пока ограничено.