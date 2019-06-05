Сумской центр УБД частично возобновил работу

Речь идет о возможности подать заявление для предоставления услуг (регистрация в заведении, монетизация, земля, льготы и т.п.); обратиться к врачам по предварительной записи (тел. 050 107-94-53), получить электролечебные процедуры из расчета - один человек в физкабинете. Пользование другими услугами пока ограничено.
На базе КУ «Центр участников боевых действий» обновление в физиотерапевтическом кабинете - появился прибор, предназначенный для лечения различных заболеваний методом...
С понедельника по пятницу на базе КУ «Центр участников боевых действий» работает бесплатная детская игровая комната для детей от 2...
КУ «Центр участников боевых действий» приглашает сумчан приобщиться к благотворительной акции «Помогать просто!» по сбору вещей для тех, кто оказался...
В четверг, 17 октября, на базе КУ «Центр участников боевых действий города» будут предоставлять юридические консультации представители Центра бесплатной правовой...
Депутаты городского совета внесли изменения в Положение о КУ «Центр участников боевых действий», расширив перечень категорий населения, имеющих право обслуживаться...