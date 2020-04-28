Сегодня в Глухове заработал вещевой рынок Предприниматели приступили к работе, пережив два месяца карантинных каникул.

Чтобы им разрешили работать, пришлось тщательно подготовиться к выполнению всех противоэпидемических требований.

Как отметил начальник управления Госпродпотребслужбы в Глухове Сергей Кравченко, предприниматели вещевого рынка выполняют все указанные нормы: они имеют необходимое количество средств индивидуальной защиты, антисептики, проводят дезинфекцию рабочих мест. При входе измеряется температура. Территория позволяет выдерживать и нормы по количеству покупателей на соответствующую площадь. После проверки, комиссия разрешила начать работу рынка по ул.Шевченко, 14а.

Напомним: 12 мая после обращений предпринимателей, чтобы снять социальную напряженность, секретарь городского совета Юрий Бурлака собрал городскую комиссию ТЭБЧС, которая приняла решение разрешить открыть промышленный рынок при условии выполнения там всех противоэпидемических требований, пишет Неделя.