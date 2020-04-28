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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15223

Протягом карантину служба зайнятості Сумщини працевлаштувала більше 3 тисяч осіб

У період карантину - з 12 березня цього року службою зайнятості працевлаштовані 3117 осіб.

«Спеціалісти філій та центрів зайнятості області, незважаючи на коронавірусний період, дистанційно підбирають для безробітних підходящі для них вакансії, а для роботодавців – кваліфіковані кадри, - говорить директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Коли більшість виробництв, як кажуть, на паузі, за сприяння наших фахівців 3117 чоловік отримали довгоочікувану та бажану роботу».

За словами В.Підлісного, найбільш затребувані сьогодні на ринку праці нашого регіону, як свідчить база даних, яка формується із заявок роботодавців, водії автотранспортних засобів, лікарі, слюсарі-ремонтники, сантехніки, електрики, трактористи сільськогосподарського виробництва, підсобні робітники.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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