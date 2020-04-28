На Курском проспекте столкнулись две легковушки

Стражи порядка выяснили, что 38-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, при повороте налево, не предоставил преимущества в движении транспортному средству Ford Sierra, которое двигалось во встречном направлении.
Вследствие ДТП оба легковушки получили механические повреждения.
Инспекторы оформили материалы ДТП и составили на руководителя Skoda Octavia административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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