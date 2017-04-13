На Конотопщине у пары лебедей - пополнение

Участники неформального офиса «Сеймский РЛП» больше месяца наблюдали за их гнездом. Все природные катаклизмы птицы пережили. Теперь их уже шестеро, у пары лебедей вылупились 4 пушистых птенца.
Защитники природы просят не кормить птиц хлебом. По словам специалистов, им достаточно корма на мелководье озера, пишет Голос Конотопа.
В поселке Сад, что под Сумами, свила гнездо пара лебедей. Местные жители заметили птиц около двух месяцев назад и теперь...
В Великописаревском районе неизвестные жестоко убили трех лебедей....
12 апреля спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (Ромны) в селе Хмелев Роменского района спустили на воду 3 молодых...