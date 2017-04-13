На Конотопщине у пары лебедей - пополнение На Конотопщине на озере в с. Выровка еще ранней весной вернулась пара лебедей.

Участники неформального офиса «Сеймский РЛП» больше месяца наблюдали за их гнездом. Все природные катаклизмы птицы пережили. Теперь их уже шестеро, у пары лебедей вылупились 4 пушистых птенца.

Защитники природы просят не кормить птиц хлебом. По словам специалистов, им достаточно корма на мелководье озера, пишет Голос Конотопа.