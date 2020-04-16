Губернатору Сумщины вручили церковный орден Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний наградил главу Сумской облгосадминистрации Романа Грищенко орденом Святого архистратига Михаила II степени.

Орден за заслуги перед поместной православной церковью Роману Грищенко вручил Епископ Харьковский и Богодуховский ПЦУ Владыка Митрофан, который поблагодарил Романа Грищенко за плодотворную и эффективную работу на Харьковщине и пожелал благословения в работе на Сумской земле.