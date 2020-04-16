Губернатору Сумщины вручили церковный орден

Орден за заслуги перед поместной православной церковью Роману Грищенко вручил Епископ Харьковский и Богодуховский ПЦУ Владыка Митрофан, который поблагодарил Романа Грищенко за плодотворную и эффективную работу на Харьковщине и пожелал благословения в работе на Сумской земле.
На странице главы Сумской облгосадминистрации Романа Гришенко в Фейсбуке выложен очередной ролик о мегапланах....
Главный инфекционист Сумщины Ирина Троцкая поделилась впечатлениями от визита главы Сумской облгосадминистрации Романа Грищенко в инфекционную больницу....
Очільник облдержадміністрації Роман Грищенко закликав жителів Сумщини дотримуватися карантинних заходів та залишатися вдома....
Очільник облдержадміністрації закликав жителів Сумщини дотримуватися карантинних заходів та залишатися вдома у святкові дні....
В Сумской облгосадминистрации обсудили вопросы налаживания конструктивного взаимодействия органов местной власти с представителями бизнеса....