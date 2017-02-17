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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:24481

На Сумщине полицейский уговорил подростка отказаться от самоубийства

Сегодня, 14 мая, в Ахтырке, около 19.00 16-летний студент местного колледжа, будучи навеселе, решил покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с высоты третьего этажа.

Парня увидел его приятель, поднялся вслед за ним на недостроенное помещение, и сначала уговаривал отказаться от рокового шага, а затем стал удерживать, не давая спрыгнуть вниз.

В этот момент на место происшествия прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции Ахтырского отдела полиции. Капитан полиции Эдуард Лоскот, поднявшись к ребятам, уверил несовершеннолетнего отказаться от своего замысла. С помощью вызванных сотрудников ГСЧС юноши и полицейский спустились со стены. Сейчас со студентом работают медики и психолог, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Попытка самоубийства

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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