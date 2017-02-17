На Сумщине полицейский уговорил подростка отказаться от самоубийства

Парня увидел его приятель, поднялся вслед за ним на недостроенное помещение, и сначала уговаривал отказаться от рокового шага, а затем стал удерживать, не давая спрыгнуть вниз.
В этот момент на место происшествия прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции Ахтырского отдела полиции. Капитан полиции Эдуард Лоскот, поднявшись к ребятам, уверил несовершеннолетнего отказаться от своего замысла. С помощью вызванных сотрудников ГСЧС юноши и полицейский спустились со стены. Сейчас со студентом работают медики и психолог, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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