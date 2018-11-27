Сегодня Мишеля Терещенко в Минюсте поддерживал Михеил Саакашвили Офис противодействия рейдерству повторно рассматривает жалобу Мишеля Терещенко на рейдерский захват власти в Глухове.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сам Мишель Терещенко.

«Сегодня в 9:00 Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины решил ПОВТОРНО (!!!) рассмотреть мою жалобу относительно рейдерского захвата власти в Глухове.

Это совершенно удивительно, поскольку 10 дней назад, при первом рассмотрении, Комиссии все было относительно этой ситуации понятно:

- моего заявления об увольнении по собственному желанию (на основании которой незаконное собрание депутатов приняло решение о моем якобы увольнении) НЕ СУЩЕСТВУЕТ;

- регистратор внес изменения в государственный реестр на основании поддельных документов.

Тогда председательствующая заверила, что максимальный срок, в течение которого Коллегия должна вынести решение, составляет 10 дней. Но все были уверены, что Комиссия вынесет свое решение немедленно, принимая во внимание общественный резонанс рейдерского захвата целого города и то, что Министерство юстиции Украины полностью исследовало незаконные действия регистратора, в том числе в форме трехкратного изменения пакета документов и отсутствия полномочий у лиц, их подавали.

Ошиблись. Получается, рейдеры, которые бы при адекватных действиях полиции, прокуратуры и СБУ уже давно должны были находиться под арестом и при первом рассмотрении дела побоялись бы даже нос из Глухова высунуть, теперь приезжают почти в полном составе (Гриб, Васильева, Громак, Нанай, Бурлака) под руководством правой руки Андрея Деркача - Олега Бояринцева в Офис противодействия рейдерству и благодарят (!) членов Комиссии за их адекватность и беспристрастность!

Зачем понадобилось это второе рассмотрение?

«Уточнить» выводы первого? Я так и не понял, зачем был приглашен, потому что сегодня вообще НИЧЕГО не произошло!

Думаю, на членов Комиссии осуществляется определенное давление. Как и на общество в целом, путем размещения дискредитационных сюжетов против меня производства медиа Деркача, даже на Общественном (!), где меня называют «коррупционером», «французом» и т.д. и правды нет ни в одном слове, поскольку все комментарии предоставляют рейдеры (иски за распространение лжи соответствующие телеканалы, конечно, получат, но об этом отдельно).

Сегодня председатель Комиссии Ольга Онищук, заместитель Министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации, как мне показалось, чувствовала себя некомфортно. Она сообщила, о том, что решение Коллегии, после того как оно будет принято, должен утвердить Министр юстиции своим приказом, но конкретных сроков в этом законодательством не установлено.

Покорнейше благодарен Саакашвили, который приехал в Офис противодействия рейдерству поддержать вынесения справедливого решения! Надеюсь, что он как главный реформатор государства будет способствовать наконец восстановлению законности! Искренне благодарен за поддержку народной депутату IX созыва Юлии Клименко, которая сегодня имела возможность наблюдать за рассмотрением нашего дела, Ярославу Юрчишин, народному депутату IX созыва, заместителя председателя партии «Голос», народному депутату VIII созыва Анне Гопко за постоянную помощь, начиная с выборов Глуховского городского головы в 2015 году!

Дорогие Друзья, искренне благодарен каждому из Вас за то, что постоянно болеете и поддерживаете! Я уже ничему не удивлюсь, но надеюсь, что, все же, Офис противодействия рейдерству примет законное решение, а Министр юстиции не будет медлить с изданием приказа на неопределенное время, пока не начнутся местные выборы…», - написал он.