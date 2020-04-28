Мэр Сум рассказал о готовности детской больницы к борьбе с коронавирусом В Сумах детская больница полностью готова к вызовам современности, связанных с COVID-19.

Об этом говорится на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.

«Сегодня, как и обещал ранее, совместно с главой ОГА Романом Грищенко проверили готовность детской больницы Святой Зинаиды к приему больных коронавирусом.

Благодаря сотрудничеству с облгосадминистрацией и благотворительному фонду «Бизнес - городу» нам удалось в короткий срок подготовить заведение к приему и лечения больных. В больнице имеются 230 коек инфекционного направления и восемь аппаратов ИВЛ, проведенные кислородопроводы к 29 койкам, врачи полностью обеспечены необходимыми средствами защиты.

Сейчас в стационаре детей нет. Сдерживать распространение болезни нам помогает карантин. Однако, в случае появления больных и обострения пандемии, в больнице имеется весь необходимый ресурс, способный противостоять вирусу.

В этом году депутатским корпусом мы выделили 17 млн гривен из городского бюджета на ремонт отделений в детской больнице, приобретение оборудования, средств защиты для медиков и лекарства», - говорится в сообщении.