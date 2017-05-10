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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:59211

У Сумах пройде альтернативна «Ніч музеїв»

Сумська «Ніч музеїв» у Сумах пройде 23 травня.

Альтернативні локації, які стояли біля витоків створення формату «Ночі музеїв Суми» у 2015 році, в умовах цьогорічного форс-мажора, знову вирішили підставити своє плече місту.

«Ніч музеїв Суми 2020» проведуть альтернативні музеї міста 23 травня:

- Музей «Причал Одіссея»;

- Антимузей «нОль»;

- Перший музей посуду;

- Музей просто неба «Кадетський міст».

Реєстрація на відвідування події почнеться 22 травня з 9-00 до 18-00 (писати у приват Kosta Aleninski, отримайте підтвердження).

Кількість учасників буде обмежена у зв’язку з карантином.

Програма «Ночі музеїв Суми 2020»:

14-00 - 14-45. Перший музей посуду (Інна Гуцан та Ірина Варламова). Знайомство із секретами приготування крафтової альтернативної кави. Майстер-клас за основними етапами приготування цикорієвого напою. Бліц-конкурс на кращий варіант ескізу посуду для цикорію та розіграш квитка на локацію в рамках туру «Vерижиця» в майбутньому.

15-30 - 16-15. Музей «Причал Одіссея» (Сергій Гуцан). Знайомство з новими експонатами скіфської доби, цікаві історії з життя хозарів, розіграш антикварних призів.

16-15 - 17-00. Антимузей «нОль» (Костянтин Аленінський). Знайомство з антимузеєм,  мандри нульовими відділами. З’ясуємо чому антимузей і чому «нОль»!? Проведення обряду обнулення.

18-00 - до ранку. Музей просто неба «Кадетський міст» (Григорій Стариков). Інсайдерська проповідь-лекція на тему «Історії Кадетського мосту» (найстарішого діючого моста м. Суми).

Вхід вільний.

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