У Сумах пройде альтернативна «Ніч музеїв»

Альтернативні локації, які стояли біля витоків створення формату «Ночі музеїв Суми» у 2015 році, в умовах цьогорічного форс-мажора, знову вирішили підставити своє плече місту.
«Ніч музеїв Суми 2020» проведуть альтернативні музеї міста 23 травня:
- Музей «Причал Одіссея»;
- Антимузей «нОль»;
- Перший музей посуду;
- Музей просто неба «Кадетський міст».
Реєстрація на відвідування події почнеться 22 травня з 9-00 до 18-00 (писати у приват Kosta Aleninski, отримайте підтвердження).
Кількість учасників буде обмежена у зв’язку з карантином.
Програма «Ночі музеїв Суми 2020»:
14-00 - 14-45. Перший музей посуду (Інна Гуцан та Ірина Варламова). Знайомство із секретами приготування крафтової альтернативної кави. Майстер-клас за основними етапами приготування цикорієвого напою. Бліц-конкурс на кращий варіант ескізу посуду для цикорію та розіграш квитка на локацію в рамках туру «Vерижиця» в майбутньому.
15-30 - 16-15. Музей «Причал Одіссея» (Сергій Гуцан). Знайомство з новими експонатами скіфської доби, цікаві історії з життя хозарів, розіграш антикварних призів.
16-15 - 17-00. Антимузей «нОль» (Костянтин Аленінський). Знайомство з антимузеєм, мандри нульовими відділами. З’ясуємо чому антимузей і чому «нОль»!? Проведення обряду обнулення.
18-00 - до ранку. Музей просто неба «Кадетський міст» (Григорій Стариков). Інсайдерська проповідь-лекція на тему «Історії Кадетського мосту» (найстарішого діючого моста м. Суми).
Вхід вільний.
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