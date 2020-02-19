Напомним: на ул. Героев Крут рядом с «Эпицентром» задумали построить универсальный стадион, в том числе для хоккея на траве. МСК «Сумчанка» уже получил 3,4 га земли, в том числе 2 га под стадион и 1,4 га под парковку и т.п.
История с этим участком тянется уже 5 лет. Три года назад МСК «Сумчанка» получила землю 2 га под стадион, хотя планировалось в 2 раза больше. Тогда другую половину отдали ФЦ «Барса».
Когда начнут строить стадион, пока непонятно, деньги выделили пока лишь на проект.
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