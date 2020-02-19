В Сумах выделили 400 тыс. грн на проект хоккейного стадиона 13 мая на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за выделение из бюджета 400 тыс. грн на продолжение проектирования стадиона для хоккея на траве.

Напомним: на ул. Героев Крут рядом с «Эпицентром» задумали построить универсальный стадион, в том числе для хоккея на траве. МСК «Сумчанка» уже получил 3,4 га земли, в том числе 2 га под стадион и 1,4 га под парковку и т.п.

История с этим участком тянется уже 5 лет. Три года назад МСК «Сумчанка» получила землю 2 га под стадион, хотя планировалось в 2 раза больше. Тогда другую половину отдали ФЦ «Барса».

Когда начнут строить стадион, пока непонятно, деньги выделили пока лишь на проект.