Сумську молодь запрошують виходити за межі

Громадська організація «Відкритий простір» запрошує вас в програму «Давай Зміни. Виходь за межі», якщо ви:
- активна людина і вам від 18 до 35 років;
- маєте актуальну ідею соціальної ініціативи;
- готові реалізувати її під час навчання на програмі (з червня по вересень 2020 року), готові включатись і діяти.
Програма включає серію онлайн зустрічей з червня по вересень , практичні завдання, цікаві виклики для вашого проєкту.
Ключовим завданням учасників програми буде розробка і реалізація соціальної чи антикорупційної ініціативи, що відповідатиме потребам мешканців певного міста/селища. Фокус – на онлайн взаємодії людей з різних куточків країни.
Участь безкоштовна.
Подати заявку можна до 25 травня 22:00 за посиланням https://forms.gle/YpuYE58otDyaKaGd6.
Деталі дивитись можна в анонсі http://osu.org.ua/vyhod-za-mezhi-reyestrujsya-na-programu-zapusku-sotsialnyh-initsiatyv/.
З усіх організаційних питань пишіть на скриньку проєкту «Давай зміни. Виходь за межі» Davayzminy@gmail.com.