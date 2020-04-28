Сумську молодь запрошують виходити за межі Програма «Давай зміни. Виходь за межі» впроваджується громадською організацією «Відкритий простір» у рамках проєкту ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», що реалізовується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

Громадська організація «Відкритий простір» запрошує вас в програму «Давай Зміни. Виходь за межі», якщо ви:

- активна людина і вам від 18 до 35 років;

- маєте актуальну ідею соціальної ініціативи;

- готові реалізувати її під час навчання на програмі (з червня по вересень 2020 року), готові включатись і діяти.

Програма включає серію онлайн зустрічей з червня по вересень , практичні завдання, цікаві виклики для вашого проєкту.

Ключовим завданням учасників програми буде розробка і реалізація соціальної чи антикорупційної ініціативи, що відповідатиме потребам мешканців певного міста/селища. Фокус – на онлайн взаємодії людей з різних куточків країни.

Участь безкоштовна.

Подати заявку можна до 25 травня 22:00 за посиланням https://forms.gle/YpuYE58otDyaKaGd6.

Деталі дивитись можна в анонсі http://osu.org.ua/vyhod-za-mezhi-reyestrujsya-na-programu-zapusku-sotsialnyh-initsiatyv/.

З усіх організаційних питань пишіть на скриньку проєкту «Давай зміни. Виходь за межі» Davayzminy@gmail.com.