Сумчан запрошують на щорічний всеукраїнський фестиваль «Чілдрен кінофест»

У 2020 році він вперше відбудеться онлайн – з 29 травня по 7 червня на сайті www.childrenkinofest.com.
Традиційно, до конкурсної програми увійшло сім фільмів для глядачів від 4 років, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Переможця фестивалю визначає його аудиторія – після перегляду фільмів глядачам буде запропоновано оцінити свої враження.
Україну в конкурсній програмі фестивалю представляє фантастична пригодницька стрічка «Фокстер&Макс» Анатолія Матешка (виробництва Pronto film). Головний герой фільму, дванадцятирічний школяр Макс знаходить балончик з нанофарбами і малює графіті собаки. Неочікувано малюнок оживає та перетворюється на пса-наноробота з суперможливостями.
Для старшої аудиторії Чілдрен Кінофест пропонує шалену подорож на рок-фестиваль у Норвегії – із підлітками-героями роуд-муві «Лос Бандо». Стрічка претендувала на здобуття «Кришталевого ведмедя» за найкращий художній фільм для юнацтва на Берлінському кінофестивалі.
У програмі Чілдрен Кінофесту покажуть два анімаційних фільми. Найменших глядачів чекає «Сіпсік – лялька-друг» – екранізація знаменитої серії розповідей, яка стала символом дитячої літератури Естонії. «Гол!» – стрічка, створена в найкращих традиціях британської анімації, про маленького кротика, який мріє стати футболістом, а не шахтарем, як всі його родичі.
Також до програми увійшли німецьке фентезі «Тім Талер, або Проданий сміх», австралійський сімейний фільм «Мій друг містер Персіваль» та нідерландсько-німецька драма «Салон краси Ромі».
29-30 червня у Сумах пройде кінофестиваль «Відкрита ніч»....
29-30 червня сумчан запрошують на кінофестиваль «Відкрита ніч»...
6 березня у міській галереї показували фільм «Гірська жінка на війні»....
Завтра в Агенції промоції «Суми» стартує фестиваль «Нове українське кіно»....
Видеозарисовка «Тот, кто идет к цели», подготовленная участниками студенческого телевидения «СтудTV «11-й этаж» Сумского государственного университета была отмечена дипломом лауреата...