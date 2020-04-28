Правительство восстанавливает работу непродовольственных рынков

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг, 14 мая.
По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, посредством работы непродовольственных рынков.
Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.
Решение вступит в силу после опубликования, пишет сайт Кабмина.
Но на сайте Кабмина решения пока нет.