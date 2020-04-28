Что прогнозируют сумские синоптики на выходные На выходных на Сумщине ожидается преимущественно сухая, несколько холоднее, как для этого времени года погода.

16 - 17 мая: переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 °С, днем +13 .. + 18 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.