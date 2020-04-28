Что прогнозируют сумские синоптики на выходные

16 - 17 мая: переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 °С, днем +13 .. + 18 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
12 мая из-за холодного атмосферного фронта в Сумской области состоится очередная смена погодных условий....
На выходных дожди оставят Сумскую область, температура воздуха будет постепенно повышаться....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в эти...