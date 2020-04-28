На Сумщине никто не заболел коронавирусом, трое вылечились

На 15 мая в Сумской области 158 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровело 85 (+3), умерло 4, лечатся 69.
В Сумах детская больница полностью готова к вызовам современности, связанных с COVID-19....
Об этом сегодня, 14 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюк....
Об этом сегодня, 14 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюк....
Об этом сегодня, 14 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюк....
По состоянию на 14 мая в Сумской области 158 случаев заболевания COVID-19....