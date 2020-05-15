Стало известно, кто вылечился от коронавируса на Сумщине

За последние сутки случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в области не зафиксировано.
Сейчас от Covid-19 на Сумщине выздоровели 85 человек, из них 3 - за прошедшие сутки (г. Кролевец).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 39 случаев заболевания, в Сумском районе – 11, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 14, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 6, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1.
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