Ситуация с коронавирусом в Украине

Болезнь подтверждено у 1220 детей и 3420 медиков. Всего в Украине исследовано 211 614 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 11 842 пациентов, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек, из них 24 медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 4473 пациенты уже выздоровели, в частности 1163 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 674 (364 выздоровели)
- Волынская обл. - 582 (142 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 791 (91 выздоровел)
- Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели)
- Житомирская обл. - 538 (123 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 816 (128 выздоровели)
- Запорожская обл. - 356 (160 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1188 (445 выздоровели)
- г. Киев - 2068 (200 выздоровели)
- Киевская обл. - 1094 (188 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 437 (300 выздоровели)
- Луганская обл. - 42 (17 выздоровели)
- Львовская обл. - 942 (180 выздоровели)
- Николаевская обл. - 228 (78 выздоровели)
- Одесская обл. - 712 (43 выздоровели)
- Полтавская обл. - 257 (163 выздоровели)
- Ривненская обл. - 1074 (293 выздоровели)
- Сумская обл. - 158 (85 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1060 (482 выздоровели)
- Харьковская обл. - 757 (94 выздоровели)
- Херсонская обл. - 167 (101 выздоровел)
- Хмельницкая обл. - 222 (55 выздоровели)
- Черкасская обл. - 350 (177 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 2600 (511 выздоровели)
- Черниговская обл. - 96 (19 выздоровели).
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