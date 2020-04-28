Сумщина в ТОП-5 по проценту выздоровевших В Сумской области выздоровели от коронавируса 85 человек, всего заболело 158.

По процентному показателю выздоровевших от коронавируса к общему числу заболевших Сумщина находится на 4-ом месте в Украине. Выше только Херсонская, Кировоградская и Полтавская области. Пятерка лидеров: - Кировоградская обл. - 437 (300 выздоровели) - Полтавская обл. - 257 (163 выздоровели) - Херсонская обл. - 167 (101 выздоровел) - Сумская обл. - 158 (85 выздоровели) - Винницкая обл. - 674 (364 выздоровели)