Сумщина в ТОП-5 по проценту выздоровевших

По процентному показателю выздоровевших от коронавируса к общему числу заболевших Сумщина находится на 4-ом месте в Украине. Выше только Херсонская, Кировоградская и Полтавская области.
Пятерка лидеров:
- Кировоградская обл. - 437 (300 выздоровели)
- Полтавская обл. - 257 (163 выздоровели)
- Херсонская обл. - 167 (101 выздоровел)
- Сумская обл. - 158 (85 выздоровели)
- Винницкая обл. - 674 (364 выздоровели)
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