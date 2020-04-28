В Сумах разрешили торговать на рынках непродовольственными товарами

На нем было принято решение о разрешении торговать непродовольственными товарами на рынках. Разрешение действует при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий - при наличии средств индивидуальной защиты, дезинфекторов, обеспечения расстояния между покупателями и т.п., как и при торговле продовольственными товарами.
Также были внесены изменения в решении о карантине в Сумах, которые разрешил Кабмин.
Решение вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте мэрии. Когда это произойдет, неизвестно. У мэра Сум есть на подписание решения 10 дней.