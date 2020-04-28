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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині більше 300 роботодавців отримують виплати з часткового безробіття під час карантину

Їх кількість постійно зростає. Про це повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

«На сьогодні в Сумській області більше тисячі роботодавців подали пакети документів на отримання допомоги по частковому безробіттю для своїх працівників. Це, до речі, найвищий показник серед регіонів України. За нами, скажімо, йде Харківщина, де таких пакетів подали 658. Ми оперативно провели активну роз’яснювальну роботу буквально з кожним роботодавцем Сумщини. Обласним центром зайнятості  прийняті більше 300  позитивних рішень по виплаті зазначеного виду допомоги. Її підприємці отримають згідно з затвердженим Кабміном порядком, який набрав чинності 28 квітня 2020 року. Найбільше підприємств скористалися наданою можливістю у Сумах, Конотопі, Шостці, Ромнах, Глухові, Тростянці, Краснопіллі. З кожним днем кількість бажаючих отримати допомогу з часткового безробіття зростає», - зазначив посадовець.

За словами В.Підлісного, мінімальний розмір допомоги на одного працюючого становить 1600 грн., максимальний – 4200 грн.

Її роботодавець для своїх працівників отримує протягом 3 днів після зарахування відповідних коштів на рахунок центру зайнятості.

В.Підлісний нагадав, що на таку допомогу в бюджеті Сумської обласної служби зайнятості передбачено 108 млн. грн.

Ще раз звертаємось до роботодавців. Як повідомлялося, 28 квітня набула чинності постанова Кабінету міністрів від 22 квітня 2020 року № 306 «Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину...».

На неї можуть претендувати застраховані особи, які уклали трудові угоди із роботодавцем з-поміж малого та середнього бізнесу, який до зупинки або скорочення своєї діяльності внаслідок карантину пів року сплачував єдиний соціальний внесок.

Допомога встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові. Втім, допомога по частковому безробіттю за місяць не може перевищувати розмір мінімальної зарплати (4,723 тис. грн.).

Рішення про надання допомоги ухвалює регіональний центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем документів до центру зайнятості за місцем його реєстрації як платника єдиного соціального внеску. Якщо рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину є позитивним, між центром зайнятості та роботодавцем укладається відповідний договір.

Перерахування роботодавцю коштів для подальшої їх виплати працівникам здійснюватиметься щомісяця протягом трьох робочих днів після зарахування коштів на рахунок відповідного центру зайнятості. А далі, також протягом трьох робочих днів, роботодавець має перерахувати кошти на рахунок працівника.

Допомога надається на строк зупинення (скорочення) діяльності компанії, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину.

На фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину урядом виділено 4 млрд. 723 млн. грн.

 
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