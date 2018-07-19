В Сумах работают над реализацией инвестиционного проекта по реконструкции очистных сооружений Для повышения эффективности очистки сточных вод и защиты окружающей среды КП «Горводоканал» в сотрудничестве с НЕФКО осуществит частичную реконструкцию канализационных очистных сооружений города Сумы.

Северная экологическая финансовая корпорация готова инвестировать 2 млн евро в модернизацию песколовок, отстойников (первичных и вторичных), сооружений аэрации и илонасосной станции.

На сегодняшний день уже разработано и согласовано представителями НЕФКО техническое задание на проектирование. Также на территории станции очистных сооружений в городе Сумы состоялась рабочая встреча представителей проектных организации ООО «Энергосберегающие технологии» и специалистов водоканала - членов Группы реализации инвестиционного проекта «Модернизация и реконструкция системы водоотведения в городе Сумы».

В ходе встречи специалисты обошли объекты запланированной реконструкции, осмотрев состояние сооружений, и рассмотрели организационно-технические вопросы по реализации инвестиционного проекта.