В Сумах работают над реализацией инвестиционного проекта по реконструкции очистных сооружений

Северная экологическая финансовая корпорация готова инвестировать 2 млн евро в модернизацию песколовок, отстойников (первичных и вторичных), сооружений аэрации и илонасосной станции.
На сегодняшний день уже разработано и согласовано представителями НЕФКО техническое задание на проектирование. Также на территории станции очистных сооружений в городе Сумы состоялась рабочая встреча представителей проектных организации ООО «Энергосберегающие технологии» и специалистов водоканала - членов Группы реализации инвестиционного проекта «Модернизация и реконструкция системы водоотведения в городе Сумы».
В ходе встречи специалисты обошли объекты запланированной реконструкции, осмотрев состояние сооружений, и рассмотрели организационно-технические вопросы по реализации инвестиционного проекта.
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