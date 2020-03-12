У Сумах пройдуть «Дні Європи на дивані»

Мережа євроклубів та ГО «Центр євроініціатив» разом з волонтерами й партнерами за сприяння Сумської міської ради проводять «Дні Європи на дивані».

Дистанційний формат святкувань насичений різноманітними подіями, заходами, активностями вже стартував і триватиме до 31 травня. Приєднатися до них може будь-хто охочий, з будь-якої локації чи міста та у зручний час. Усі, хто раніше брав участь лише в деяких активностях, можуть долучитися до всіх заходів, адже вони — просто у вашому смартфоні! Ну, і звісно, що для цього не потрібні захисні маски, антисептики та дистанція, лише інтернет, гаджет та трішки часу.

Перелік усіх онлайн-заходів можна переглянути на тематичній сторінці Days of Europe 2020

Серед іншого:

- Історії святкування Днів Європи у нашому місті

- Привітання та звернення від колишніх євроклубівців

- Знайомство та обговорення мультфільмами з Європи в рубриці «Мультяшки-пізнавашки»

- Чек-листи та челенджі для сторіз у Фейсбук та Інстаграм

- Відео-челендж «Вгадай, де я?»

- Кулінарні рецепти з Європи від волонтерів

- Рубрика «ТОП-10 маловідомих фактів про країни Європи»

- Майстер-класи від євроклубівців, координаторів, іноземних і локальних волонтерів

- Рубрика «Казки на ніч» мовами оригіналу від іноземних волонтерів та партнерських організацій

- Квізи на тему Європейських цінностей

- Щорічна інтерактивно-інтелектуальна гра «Єврофутквест»

- Онлайн-зустрічі з представниками молоді з Грузії, обговорюючи європейські цінності, молодіжні політики та пріоритети

- Рубрики «Дві правди»

- Інфографіка про вплив програм Erasmus+ Молодь та Європейський корпус солідарності на життя української молоді, та багато інших заходів та активностей!

Тож запрошуємо усіх охочих долучитися до насиченої програми «Дні Європи на дивані» Найбільш активні учасники отримають від організаторів призи та заохочувальні подарунки.