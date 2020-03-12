У Сумах пройдуть «Дні Європи на дивані»

Мережа євроклубів та ГО «Центр євроініціатив» разом з волонтерами й партнерами за сприяння Сумської міської ради проводять «Дні Європи на дивані».
Дистанційний формат святкувань насичений різноманітними подіями, заходами, активностями вже стартував і триватиме до 31 травня. Приєднатися до них може будь-хто охочий, з будь-якої локації чи міста та у зручний час. Усі, хто раніше брав участь лише в деяких активностях, можуть долучитися до всіх заходів, адже вони — просто у вашому смартфоні! Ну, і звісно, що для цього не потрібні захисні маски, антисептики та дистанція, лише інтернет, гаджет та трішки часу.
Перелік усіх онлайн-заходів можна переглянути на тематичній сторінці Days of Europe 2020
Серед іншого:
Тож запрошуємо усіх охочих долучитися до насиченої програми «Дні Європи на дивані» Найбільш активні учасники отримають від організаторів призи та заохочувальні подарунки.
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