На Сумщине три новых случая коронавируса, не вошедших в статистику Минздрава

По его словам, во вчерашнюю статистику, которую распространяет Министерство здравоохранения Украины, не вошли три случая, так как исследования завершились после 22.00.
Это один случай в Ромнах и два в Сумах по контакту.
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