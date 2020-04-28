На Сумщине три новых случая коронавируса, не вошедших в статистику Минздрава Об этом сегодня, 15 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, во вчерашнюю статистику, которую распространяет Министерство здравоохранения Украины, не вошли три случая, так как исследования завершились после 22.00.

Это один случай в Ромнах и два в Сумах по контакту.