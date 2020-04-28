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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08917

На Сумщине три новых случая коронавируса, не вошедших в статистику Минздрава

Об этом сегодня, 15 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, во вчерашнюю статистику, которую распространяет Министерство здравоохранения Украины, не вошли три случая, так как исследования завершились после 22.00.

Это один случай в Ромнах и два в Сумах по контакту.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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