Хозяйственный суд Сумщины взяли под охрану Сегодня, 15 мая, под охрану вновь созданного Территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области взят Хозяйственный суд Сумской области.

Начальник Территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области полковник Службы судебной охраны Владимир Бабич провел инструктаж сотрудников, которые заступили на службу по охране и обеспечению безопасности, поддержания общественного порядка в судебном учреждении.

Он обратил внимание подчиненных на необходимость вежливого отношения к работникам и посетителям суда, а также на соблюдение мер безопасности во время карантина.

По традиции Службы судебной охраны всем работницам суда сотрудники Службы подарили цветы, пишет Хозяйственный суд области.