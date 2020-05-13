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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39247

На Сумщине поймали контрабандиста старинной иконы

Прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении 28-летнему мужчине, который пытался переместить на территорию Российской Федерации вне таможенного контроля икону (ч. 2 ст.15 / ч. 1 ст. 201 УК Украины).

По данным следствия, 7 мая 2020 года подозреваемый планировал пересечь государственную границу Украины в обход установленных мест таможенного контроля, однако был задержан правоохранителями. У задержанного обнаружена икона «Светлого Воскресения Христа» XIX века, которую он пытался переместить в Российскую Федерацию с целью последующей продажи. Согласно заключению судебной искусствоведческой экспертизы, изъятая икона относится к культурным ценностям, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение.

Досудебное следствие проведено следователями Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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