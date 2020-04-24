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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:511102

В Сумах полиция раскрыла убийство

Об исчезновении своего 36-летнего соседа в полицию сообщила жительница одного из микрорайонов города. По словам заявительницы, мужчины нет дома уже четверо суток.

На место происшествия выехали руководители ГУНП области, Управления уголовного розыска и следственного управления ГУНП, специалисты криминологической лаборатории, руководители и следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Во время осмотра помещения пропавшего правоохранители обнаружили и изъяли достаточное количество доказательств, которые могут свидетельствовать о совершении убийства. Кроме этого, полицейские выяснили, что в подвале того же дома, где жил пропавший человек, ощущается характерный запах. Впоследствии, под слоем песка, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Личность погибшего установили - это оказался пропавший житель дома.

Следствие подозревает, что к смерти указанного гражданина причастен его 59-летний отец, который злоупотребляет спиртным. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и решают вопрос об объявлении подозрению в совершении преступления.

В полиции начато уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины, в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины смерти потерпевшего.

Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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