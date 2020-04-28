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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:04840

В Сумах выплатили коронавирусные доплаты медикам: 543 грн на четырех

Об этом сообщается в ответе горотдела здравоохранения Сум на запрос депутата Сумского горсовета Дмитрия Лантушенко, который он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

«Вам интересно, сколько доплат получили сумские медики за борьбу с короновирусом в апреле?

Тогда ловите 543 грн: 430 грн и 113 грн.

Не понимаю, где обещанные 30 тыс. от государства и 10 тыс. от городского головы?» - спрашивает депутат.

Как оказалось в апреле с коронавирусными пациентами работали только четыре медика в центрах первичной медико-санитарной помощи: три врача и медсестра. Посчитали, что они за 7,5 часов работы получили 543 грн.

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Общество Доплаты

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