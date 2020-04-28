В Сумах выплатили коронавирусные доплаты медикам: 543 грн на четырех Об этом сообщается в ответе горотдела здравоохранения Сум на запрос депутата Сумского горсовета Дмитрия Лантушенко, который он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

«Вам интересно, сколько доплат получили сумские медики за борьбу с короновирусом в апреле? Тогда ловите 543 грн: 430 грн и 113 грн. Не понимаю, где обещанные 30 тыс. от государства и 10 тыс. от городского головы?» - спрашивает депутат. Как оказалось в апреле с коронавирусными пациентами работали только четыре медика в центрах первичной медико-санитарной помощи: три врача и медсестра. Посчитали, что они за 7,5 часов работы получили 543 грн.