В Сумах выплатили коронавирусные доплаты медикам: 543 грн на четырех

«Вам интересно, сколько доплат получили сумские медики за борьбу с короновирусом в апреле?
Тогда ловите 543 грн: 430 грн и 113 грн.
Не понимаю, где обещанные 30 тыс. от государства и 10 тыс. от городского головы?» - спрашивает депутат.
Как оказалось в апреле с коронавирусными пациентами работали только четыре медика в центрах первичной медико-санитарной помощи: три врача и медсестра. Посчитали, что они за 7,5 часов работы получили 543 грн.
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