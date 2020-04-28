На Сумщине поймали фейкового перевозчика Прокуратурой Сумской области 13 мая сообщено о подозрении пяти лицам, которые обманывали доверчивых граждан по всей Украине.

По данным следствия, которое осуществляется следственным управлением Нацполиции, подозреваемые в сети Интернет размещали объявления о купле-продаже товара или о предоставлении услуг по междугородней перевозке пассажиров или грузов. Заинтересованным людям предлагали перечислить на карту аванс или полностью оплатить услугу. Поэтому доверчивые люди теряли от 500 грн до 20 тыс грн. На настоящее время установлена причастность подозреваемых к около 20 подобных мошенничеств. Среди обманутых люди с Сумщины, Львовщины, Одесской, Хмельницкой области.

Трое подозреваемых сейчас находятся в местах лишения свободы, двое их сообщников, среди которых и девушка живут в Николаевской и Сумской областях. Полученные преступным путем средства подозреваемые хранили на электронных кошельках.

Досудебное следствие продолжается, устанавливается точное количество эпизодов преступной деятельности подозреваемых. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 190 (мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники) УК Украины. За содеянное им грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.