С 1 сентября поехать в Беларусь украинцы смогут по загранпаспортам С 1 сентября 2020 года граждане Украины будут выезжать в Республику Беларусь с загранпаспортами.

Соответствующее постановление № 362 "О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан" принято на заседании Правительства 13 мая 2020 года. Постановление вступит в силу 1 сентября 2020 года, пишет Юрлига.

Указанным постановлением приостановлено действие подпункта 1.1 пункта 1 приложения к Соглашению между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан.

Министерство иностранных дел разъяснило соответствующее нововведение.

Новый порядок выезда позволит:

- улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за рубежом внутреннего паспорта идентификация граждан Украины заграничными учреждениями длительная и сложная, в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов;

- уменьшить время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация из загранпаспортов считывается специальными приборами;

- решить вопрос проведения безошибочной проверки информации относительно наличия ограничений на пересечение границы согласно поручениям уполномоченных государственных органов и по базам Интерпола, поскольку отсутствие во внутреннем паспорте информации о личности на латинице исключает возможность автоматического считывания информации из документа;

- усовершенствовать процедуры пограничного контроля для предупреждения случаев использования подделок паспорта гражданина Украины (в форме книжечки) с учетом низкой степени защиты документа.

Запланированная отсрочка нового порядка до 1 сентября этого года позволит путешествующим в случае необходимости заранее оформить загранпаспорты на территории Украины.

Граждане Украины, проживающие на территории Республики Беларусь и не планирующие в ближайшее время посещение Украины, могут оформить загранпаспорты в Посольстве Украины в Минске или Консульстве Украины в Бресте.

В то же время гражданам Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, не нужно волноваться - при их возвращении в Украину Государственная пограничная служба беспрепятственно будет пропускать по внутренним паспортам.

Для граждан Украины - жителей пограничных районов Украины остается действующим режим поездок в Республику Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о порядке пересечения украинско-белорусской государственной границы гражданами, проживающими в пограничных районах, от 12.12.98.

Запланированные изменения режима поездок не касаются граждан Республики Беларусь.