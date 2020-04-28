Псевдобанкир поживился за счет жителя Сумщины на 20 тысяч 20 тысяч гривен потерял 23-летний молодой человек в результате переговоров с так называемым «работником службы безопасности банка»

Сначала телефонный собеседник утверждал, что якобы по банковскому счету клиента кто-то пытается «провести операции из другой области». Он попросил подтвердить, не сам ли юноша проводит движение средств. А когда парень заверил, что никаких операций не проводит, посоветовал в целях безопасности средств заблокировать карточку. Для чего любезно предложил свои услуги.

В результате беседы и проведенных по подсказкам псевдобанкира манипуляций юноша получил смс-сообщение с подтверждением... о снятии с его счета почти 20 000 гривен.

Он в последнюю минуту понял, что стал жертвой мошенника и хотел через спецлинию банка заблокировать движение средств по карте, но у него из-за недостаточного заряда аккумуляторной батареи выключился мобильный. А когда молодой человек возобновил работу своего гаджета - деньги с кредитной карты были сняты.

Работники полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст. 190 УК Украины «Мошенничество», и разыскивают афериста, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.