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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43182

Полиция Сумщины разыскивает мошенника-«провизора»

Как установили правоохранители, работница одного из фармацевтических заведений Конотопа стала жертвой давно известной мошеннической схемы.

В отдел полиции обратилась 30-летняя жительница Конотопа. Она рассказала, что ей на служебный телефон позвонил мужчина и представился генеральным директором сети аптек. Собеседник сначала не вызвал у женщины никаких подозрений, ведь очень по-деловому интересовался делами в аптеке, количеством и ассортиментом товара, «уточнил» показатели по отчетности. После этого поинтересовался количеством наличности в кассе и попросил перечислить деньги ему на банковскую карточку, номер которой он назвал во время разговора.

Женщина выполнила указание собеседника, несколькими платежами перечислив средства в сумме 12 100 гривен. Усомнилась только во время последнего платежа. Чтобы проверить свои подозрения, выяснила фамилию настоящего генерального директора аптечной сети и его контактный телефон. И только тогда поняла, что ее обманули.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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