В Сумах организовали выставку в память жертв геноцида крымскотатарского народа

Напомним, в 3.00 18 мая 1944 года началась операция по депортации крымских татар, которая завершилась 20 мая. Депортированным давалось на сборы от нескольких минут до получаса, разрешалось брать с собой личные вещи, посуду, бытовой инвентарь и провизию.
Депортация имела катастрофические последствия для крымских татар: в местах ссылки за год до окончания войны от голода, болезней и истощения погибло более 30 000 крымских татар, сообщает управление культуры Сумской облгосадминистрации.
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