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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:18182

В Сумах организовали выставку в память жертв геноцида крымскотатарского народа

На выставке, открывшейся в Сумской областной библиотеке для детей, представлены документы, знакомящие юных пользователей с печальными событиями далекого 1944 года и дают ответ на вопрос: почему произошла депортация крымскотатарского народа, которая признана геноцидом.

Напомним, в 3.00 18 мая 1944 года началась операция по депортации крымских татар, которая завершилась 20 мая. Депортированным давалось на сборы от нескольких минут до получаса, разрешалось брать с собой личные вещи, посуду, бытовой инвентарь и провизию.

Депортация имела катастрофические последствия для крымских татар: в местах ссылки за год до окончания войны от голода, болезней и истощения погибло более 30 000 крымских татар, сообщает управление культуры Сумской облгосадминистрации.

Общество Депортация Крымские татары

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