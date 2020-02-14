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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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14 учнів Сумщини стали переможцями фінального етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Шевченка

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України переможцями фінального етапу конкурсу визнано 14 учнів Сумської області.

Серед учнів 11 класів Диплом І ступеня здобули Наталія КАЛАНТАЄНКО, Конотопська гімназія, учитель – Інна ХИЖНЯК.  Диплом ІІІ ступеня отримала Олександра ТЕНІНА, Кролевецька загальноосвітня школа № 5,
учитель – Ірина ДОРОГА.

Переможцями серед 10 класів стала Анастасія РИЖКОВА, Сумська загальноосвітня школа № 18, Диплом ІІІ ступеня. Підготувала ученицю Олена КОЛЕНЧЕНКО. До числа переможців ввійшла Аліна СТЕФАНИШИН, учениця Конотопської гімназії. Учитель – Наталія ГОЛОВАНЬ.

Диплом ІІ ступеня серед учнів 9 класів вибороли Катерина СЕРГІЄНКО, Сумський заклад загальної середньої освіти № 21, учитель – Наталія ОХРІМЕНКО. Катерина ХЛОПІНА, Конотопська спеціалізована школа № 9, учитель – Людмила ПЛАКСІНА.

Серед переможців цього конкурсу є учні і 8 класів. Диплом ІІ ступеня отримали Роман ЧЕРНЕЦЬКИЙ, Сумська спецшкола №29, учитель – Надія ШАПОВАЛ.

Освіта Сумщини отримала переможців і серед учнів 7 класів. Диплом ІІ ступеня здобула Каріна СИЗОН, Конотопська спецшкола № 2, учитель – Любов ПОНОМАРЬОВА. Диплом ІІІ ступеня виборола Дар’я ЖИРОНКІНА, Сумська загальноосвітня школа № 27, учитель – Юлія ЗАХАРЧЕНКО.

Учень 6 класу Данило ЛАКОЗА здобув Диплом ІІ ступеня,  Шосткинська спецшкола  №1, підготувала переможця учитель Інна АНДРУЩЕНКО. Диплом ІІІ ступеня отримала також учениця 6 класу  Даріна ЧУЧМАН, Сумська спецшкола № 7,  учитель – Людмила НАЗАРЕНКО.

Серед учнів 5 класів Диплом ІІІ ступеня отримали Даріна ЛАЗАРЄВА, Сумська загальноосвітня школа №12, учитель – Валентина ЄСИПЕНКО.
Анастасія МИХАЙЛЮКОВА, вихованка Глухівської загальноосвітньої школи №2,  учитель – Наталія ГРОМАК. Нагороду також виборола Софія СОБОЛЕНКОВА, Конотопська гімназія, підготувала переможницю учитель – Юлія КУСЕНКО.

Довідково. Фінальний етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка відбувся 8 лютого цього року на базі Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9.

Метою конкурсу є вшанування творчої спадщини Т.Г. Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання в молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні. Конкурс проводиться за підтримки Міністерства освіти і науки України

 
Общество Конкурс Тарас Шевченко

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