На Сумщине во время пожара пострадал хозяин дома Сегодня, 15 мая, в 5:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Малый Самбор Конотопского района.

На тушение направили местную пожарную команду из соседнего с. Великий Самбор, добровольную пожарную команду агропредприятия из с. Заводы. Также, преодолев расстояние в 25 км, на место вызова прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Как было установлено, огонь охватил дом как изнутри, так и перекинулся на перекрытие и кровлю. Усложняло ситуацию то, что здание было деревянное. Для ликвидации пожара необходимо было значительное количество воды, поэтому для дозаправки автоцистерн от местного агропредприятия были привлечены трактор с бочкой емкостью 8 т.

В 6:30 совместными усилиями пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от расположенной рядом хозяйственной постройки. В 7:38 пожар был ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава на 1 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 4 работника на 2 единицах техники местной и добровольной пожарных команд, 1 работник на 1 единице техники местного агропредприятия.

В результате пожара пострадал хозяин дома, который пытался самостоятельно потушить огонь. Однако это ему не удалось, и мужчина вместе с женой покинул дом. И только после этого люди позвонили спасателям. Пострадавшего с ожогами тела госпитализировали в центральную районную больницу.

По предварительным данным, женщина утром включила отопительный электроконвектор, а через некоторое время услышала треск и увидела искрение в розетке, и хотя сработали автоматические выключатели, огонь успел перекинуться на мебель и другие горючие вещи в комнате.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.