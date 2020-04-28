Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14362

Регулирование цен на продукты вступит в силу с 18 мая

Постановление Кабмина №341 от 22 апреля о введении регулирования цен на социальные товары и товары противоэпидемического назначения обнародовано и вступит в силу с 18 мая.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

С момента вступления в силу постановления, продавцы обязаны декларировать изменение розничной цены на указанные в перечне товаров при повышении ее на 5 и более процентов по сравнению с уже задекларированной розничной ценой.

При этом при планируемом повышении цен на 15% и более применение розничной цены возможно не ранее чем через 30 дней после декларирования.

В случае повышения цен на 10% и более, но менее 15%, – применение розничной цены возможно не ранее чем через 14 дней, без учета дня декларирования.

в случае повышения цен на 5% и более, но менее 10%, – применение розничной цены возможно не ранее чем через три дня, без учета дня декларирования.

"В случаях, когда рост цен произошло вследствие окончания срока действия скидок, декларировать изменение не требуется. Декларированию подлежит розничная цена, которая повышается на 5 и более процентов, действовавшей до введения скидки", – отмечается в сообщении.

Госпродпотребслужба разместит Реестр розничных цен на товары на своем официальном сайте и обеспечит доступ к его сведениям.

Как сообщалось, своим решением 22 апреля Кабмин ввел для торговых сетей обязательство предварительно декларировать изменение розничных цен на гречку, сахар, муку, макаронные изделия, молоко, хлеб, яйца, мясо птицы (тушка куриная), минеральную воду без газа и сливочное масло.

Кроме того в перечень товаров, которые попадают под регулирование, вошли лекарства, применяющиеся при лечении коронавирусной болезни, антисептики и дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты, в том числе респираторы, маски, костюмы биологической защиты и прочее. 

Экономика

Новости

На Сумщине три новых случая коронавируса, не вошедших в статистику Минздрава
Сегодня 11:08
На Сумщине поймали мошенника с Луганщины, который обирал старушек
Сегодня 17:31
В Сумах на Харьковской пешеход попал под колеса авто
Сегодня 17:16
Детям-преступникам дадут второй шанс
Сегодня 17:14
Губернатор Сумщины заинтересовался коноплеводством
Сегодня 16:58
При Сумской облгосадминистрации создается совет молодых ученых
Сегодня 16:53
На Сумщине прокуратура вернула в госсобственность 33 га земли
Сегодня 16:47
Сумских детей приглашают на конкурс рисунков
Сегодня 16:33
В Сумах организовали выставку в память жертв геноцида крымскотатарского народа
Сегодня 16:18
Полиция Сумщины разыскивает мошенника-«провизора»
Сегодня 15:43
Регулирование цен на продукты вступит в силу с 18 мая
Сегодня 15:14
На Сумщине во время пожара пострадал хозяин дома
Сегодня 15:10
view counter

Статьи

КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
Сегодня 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
Вчера 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.