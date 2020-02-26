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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47217

На Сумщине прокуратура вернула в госсобственность 33 га земли

После вмешательства прокуратуры в государственную собственность возвращено 33 га земли стоимостью более 6,6 млн грн.

Хозяйственным судом Сумской области в связи с добровольным исполнением исковых требований Конотопской местной прокуратуры 13 мая закрыто производство по делу. Поэтому земельный участок площадью 33 га и стоимостью более 6,6 млн грн возвращен в государственную собственность.

Ранее было установлено, что решением Рудневского сельского совета Путивльского района в 2019 году указанный земельный участок сельскохозяйственного назначения был передан в аренду обществу с ограниченной ответственностью с нарушением требований действующего законодательства, в частности из-за отсутствия на то полномочий и без проведения земельных торгов. Допущенные нарушения стали основанием для признания такого решения незаконным и его отмены, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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