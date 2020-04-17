Губернатор Сумщины заинтересовался коноплеводством

Директор областного Департамента агропромышленного развития Александр Маслак, директор Института лубяных культур Национальной академии аграрных наук Украины (г. Глухов) Игорь Маринченко и директор Института сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины (с. Сад Сумского района) Виктор Кабанец рассказали губернатору Сумщины Роману Грищенко о том, что именно на Сумщине изобрели техническую коноплю, и это имеет большое значение для аграрного и промышленного комплекса Украины и всего мира.
Также на территории нашей области расположены 4 предприятия по первичной переработке этой культуры (всего в Украине их 6). К сожалению, сейчас работает только одно предприятие. Поэтому необходимо восстановить прежние мощности по первичной переработке, а также обеспечить эти мощности сырьем.
Начальник отдела промоций и туризма Сумской облгосадминистрации Юрий Гладенко добавил, что на Сумщине основана традиция проведения фестиваля «HempFest», который является первым и главным фестивалем украинской коноплеводства.
Заслушав выступающих, Роман Грищенко отметил, что коноплеводство - это довольно прибыльная отрасль в мире. Поэтому Сумщина должна стать не только лидером по выращиванию конопли, но и по выработке конечного продукта.
«Отрадно, что есть определенные достижения и стратегия развития этой отрасли. Поэтому сейчас уже достигнута договоренность с конкретными предпринимателями об оборудовании линий по производству волокна. Ведутся переговоры о налаживании линий по производству нити, что позволит в дальнейшем производить ткань, - отметил Роман Грищенко. - Также надеемся на окончание карантина, связанных с пандемией, и возможности проведения в этом году фестиваля «HempFest», который позволит более популяризировать изделия из конопли и найти инвесторов для этой отрасли».
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