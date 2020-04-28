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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 17:14157

Детям-преступникам дадут второй шанс

На Сумщине заработает Программа восстановительного правосудия для несовершеннолетних.

По информации Сумского местного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи, пилотный проект «Программа восстановления для несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления» распространен на всю территорию Украины. Он реализуется на базе системы предоставления бесплатной правовой помощи.

Главная цель программы восстановительного правосудия для несовершеннолетних - максимально раннее выведение детей из уголовного процесса и ресоциализация их в общественную жизнь. С прошлого года пилотный проект при содействии фонда ООН ЮНИСЕФ действовал в Донецкой, Одесской, Львовской, Луганской, Николаевской и Харьковской областях. Он признан эффективным и теперь распространен на всю территорию Украины. По отдельным оценкам, реализация проекта даст возможность вывести из-под уголовного преследования больше 1,5 тыс. детей.

Эта программа применяется при четырех условиях: наличии потерпевшей стороны; если несовершеннолетний впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести; признание им факта совершения преступления; и несовершеннолетний, и потерпевший дали согласие на участие в программе.

Суть программы восстановления - дать ребенку второй шанс, ресоциализировать его и предотвратить совершение повторных правонарушений. За более чем год реализации пилотного проекта ювенальными прокурорами в эту программу уже привлечены 137 подростков. По 60-и детям уже принято положительное решение суда об освобождении от уголовной ответственности.

- По состоянию на 10 апреля этого года заключено 87 соглашений о применении программы восстановления между потерпевшими и несовершеннолетними. Посредниками в этом процессе выступают адвокаты, включенные в Реестр адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь, и прошедших обучение по теме «Базовые навыки медиации в уголовном процессе», - рассказал и.о. директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Александр Баранов.

Право Несовершеннолетние преступники Центр безоплатной правовой помощи

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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