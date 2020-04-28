В Сумах на Харьковской пешеход попал под колеса авто

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, 21-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Сенс» наехал на 54-летнего пешехода, который неожиданно появился на проезжей части вне пешеходного перехода. Его с травмами доставили в медучреждение. Предварительно, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы головы и лица. У обоих в медучреждении возьмут анализы на состояние опьянения. На месте работала следственно-оперативная группа горотдела полиции.
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