Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3198

На Сумщине поймали мошенника с Луганщины, который обирал старушек

Злоумышленник действовал по схеме «одолжить деньги внуку». От его действий пострадали по меньшей мере трое жительниц Шостки, которые отдали аферисту все свои сбережения.

Мужчине 44 года, он с Луганщины. В своем прошлом имеет несколько судимостей и длительный срок заключения.

Он рассказывает, что на его мобильный телефон звонил знакомый, который якобы находится за пределами Сумщины, и в разговоре указывал адреса жителей Шостке, где нужно забрать деньги.

Полученные от стариков деньги он частично пересылал на указанные сообщником банковские карточки, а часть оставлял себе.

«Чтобы разоблачить подозреваемого, был задействован значительный оперативный ресурс, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Сначала наши сотрудники установили, что мошенник звонил своим жертвам с неподконтрольных Украине территорий. Однако в городе был его сообщник, который непосредственно забирал средства у пенсионерок. Вычислить этого человека было довольно сложно, ведь он постоянно менял адреса проживания и номера своего мобильного телефона. Впрочем, настойчивость и оперативность наших полицейских принесли свои положительные результаты: так называемого «собирателя» задержали на съемной квартире».

Правоохранители уже установили причастность мужчин к совершению трех мошенничеств в отношении пожилых жительниц Шостки. Им звонили на стационарные телефоны и, назвавшись внуком, просили в долг деньги. Когда бабушки соглашались, к ним домой приходил «товарищ внука», который и забирал деньги.

Сейчас со злоумышленником работают следователи, которые устанавливают личность его сообщника и точное количество эпизодов их преступной деятельности.

В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Окончательное наказание аферисту определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

Сегодня 15:43

Полиция Сумщины разыскивает мошенника-«провизора»

Как установили правоохранители, работница одного из фармацевтических заведений Конотопа стала жертвой давно известной мошеннической схемы....

Сегодня 14:26

Псевдобанкир поживился за счет жителя Сумщины на 20 тысяч

20 тысяч гривен потерял 23-летний молодой человек в результате переговоров с так называемым «работником службы безопасности банка»...

На Сумщине поймали фейкового перевозчика
Сегодня 14:14

На Сумщине поймали фейкового перевозчика

Прокуратурой Сумской области 13 мая сообщено о подозрении пяти лицам, которые обманывали доверчивых граждан по всей Украине....

11.05.2020 11:49

Полицейские разыскивают телефонных мошенников, которые выманили у пенсионерки 20 тыс. грн

В Шостке жертвой телефонных аферистов стала 89-летняя местная жительница....

В Сумах фейковый внук развел деда на 8 тысяч
09.05.2020 10:07

В Сумах фейковый внук развел деда на 8 тысяч

Чтобы обогатиться, злоумышленник по телефону представился пожилому человеку внуком, и попросил одолжить ему денег, которые пообещал отдать через несколько дней....

Новости

На Сумщине три новых случая коронавируса, не вошедших в статистику Минздрава
Сегодня 11:08
Сумские чиновники объяснили, почему городские врачи получили аж 543 грн за лечение коронавирусных больных
Сегодня 17:39
На Сумщине поймали мошенника с Луганщины, который обирал старушек
Сегодня 17:31
В Сумах на Харьковской пешеход попал под колеса авто
Сегодня 17:16
Детям-преступникам дадут второй шанс
Сегодня 17:14
Губернатор Сумщины заинтересовался коноплеводством
Сегодня 16:58
При Сумской облгосадминистрации создается совет молодых ученых
Сегодня 16:53
На Сумщине прокуратура вернула в госсобственность 33 га земли
Сегодня 16:47
Сумских детей приглашают на конкурс рисунков
Сегодня 16:33
В Сумах организовали выставку в память жертв геноцида крымскотатарского народа
Сегодня 16:18
Полиция Сумщины разыскивает мошенника-«провизора»
Сегодня 15:43
Регулирование цен на продукты вступит в силу с 18 мая
Сегодня 15:14
view counter

Статьи

КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
Сегодня 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
Вчера 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.