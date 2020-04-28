На Сумщине поймали мошенника с Луганщины, который обирал старушек Злоумышленник действовал по схеме «одолжить деньги внуку». От его действий пострадали по меньшей мере трое жительниц Шостки, которые отдали аферисту все свои сбережения.

Мужчине 44 года, он с Луганщины. В своем прошлом имеет несколько судимостей и длительный срок заключения.

Он рассказывает, что на его мобильный телефон звонил знакомый, который якобы находится за пределами Сумщины, и в разговоре указывал адреса жителей Шостке, где нужно забрать деньги.

Полученные от стариков деньги он частично пересылал на указанные сообщником банковские карточки, а часть оставлял себе.

«Чтобы разоблачить подозреваемого, был задействован значительный оперативный ресурс, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Сначала наши сотрудники установили, что мошенник звонил своим жертвам с неподконтрольных Украине территорий. Однако в городе был его сообщник, который непосредственно забирал средства у пенсионерок. Вычислить этого человека было довольно сложно, ведь он постоянно менял адреса проживания и номера своего мобильного телефона. Впрочем, настойчивость и оперативность наших полицейских принесли свои положительные результаты: так называемого «собирателя» задержали на съемной квартире».

Правоохранители уже установили причастность мужчин к совершению трех мошенничеств в отношении пожилых жительниц Шостки. Им звонили на стационарные телефоны и, назвавшись внуком, просили в долг деньги. Когда бабушки соглашались, к ним домой приходил «товарищ внука», который и забирал деньги.

Сейчас со злоумышленником работают следователи, которые устанавливают личность его сообщника и точное количество эпизодов их преступной деятельности.

В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Окончательное наказание аферисту определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.