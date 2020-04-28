Губернатор Сумщины остался с одним замом Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко уволил своего заместителя Ивана Боршоша.

По словам самого г-на Боршоша, сегодня у него последний рабочий день в Сумской ОГА.

Как рассказал экс-чиновник, проработавший в ОГА больше 6 лет, он лично подавал губернатору заявление на пятидневный отпуск, но его порвали. А когда Иван Боршош хотел подать электронный документ, выяснилось, что его уже уволили, пишет Sumy.Today.

В пресс-службе ОГА сообщили, что официального распоряжения об увольнении пока не видели.

Теперь у Романа Грищенко остался всего один зам – Сергей Банников, которого назначили на этой неделе и который до этого был замом романа Грищенко в Харьковской военной прокуратуре.