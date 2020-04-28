Губернатор Сумщины остался с одним замом

По словам самого г-на Боршоша, сегодня у него последний рабочий день в Сумской ОГА.
Как рассказал экс-чиновник, проработавший в ОГА больше 6 лет, он лично подавал губернатору заявление на пятидневный отпуск, но его порвали. А когда Иван Боршош хотел подать электронный документ, выяснилось, что его уже уволили, пишет Sumy.Today.
В пресс-службе ОГА сообщили, что официального распоряжения об увольнении пока не видели.
Теперь у Романа Грищенко остался всего один зам – Сергей Банников, которого назначили на этой неделе и который до этого был замом романа Грищенко в Харьковской военной прокуратуре.
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