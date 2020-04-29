В Песчаном хотят отремонтировать ЦПАУ за полмиллиона Исполком Сумского горсовета объявил тендер на ремонт Центра предоставления административных услуг в с. Песчаное, которое территориально входит в Сумскую ОТГ.

Работы оценили в 480 тыс. грн. Подача тендерных предложений до 30 мая. Аукцион состоятся 1 июня. Сделать ремонт нужно до 18 декабря 2020 года.