На Сумщине нашли очередной арсенал времен Второй мировой войны

Об обнаружении еще одного артиллерийского снаряда калибра 30 миллиметров и двух гранат Ф-1 периода минувшей войны, поступило сообщение от граждан в Ахтырский отдел полиции.
У всех обнаруженных боеприпасов до прибытия работников саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты управления ГСЧС для дальнейшего их обезвреживания, была выставлена полицейская охрана.
Правоохранители призывают граждан быть осторожными и осмотрительными в случае обнаружения старых боеприпасов при проведении полевых или земельных работ или во время прогулки в лесу, на природе. В случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае их не стоит поднимать и даже трогаться с места. Запомните место где они находятся, отойдите на безопасное расстояние и сразу позвоните на круглосуточную полицейскую линию «102».
Помните: своевременное сообщение о найденных старых боеприпасах поможет избежать непредсказуемых и трагическим последствиям, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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