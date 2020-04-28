На Сумщине псевдоврач выманил у женщины 40 000 гривен

По словам 61-летней потерпевшей, днем на ее домашний телефон позвонил неизвестный. Мужчина в разговоре назвался врачом и сразу ошарашил ее новостью о сыне: он попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился пьяный водитель. С тяжелыми травмами ног был доставлен в больницу, где он требует дорогостоящей операции по установлению ему коленных имплантов. Стоимость ее, по словам «врача», 4000 долларов США.
Испуганная женщина ответила, что таких денег у нее нет, и предложила заплатить 40 000 гривен, десять из которых были одолжены. Тот согласился на эту сумму и сказал, что вышлет на ее адрес, который она ему сама назвала, своего водителя.
Некоторое время женщина писала заявление, текст которого диктовал «врач», а когда они закончили - в дверь позвонил посыльный. Женщина с порога передала ему деньги и свое заявление.
Через несколько часов заявительнице снова позвонили. Тот же «доктор» успокоил женщину, что операция прошла успешно.
Вечером она узнала об обмане, когда сын здоровый и невредимый пришел домой с работы.
На вопрос полицейских, знала ли она о такой мошеннической схеме - женщина ответила утвердительно, слышала о подобных случаях по телевизору. Однако в тот момент она обо всем забыла и пыталась спасти единственного сына.
По факту мошенничества в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого полицейские проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц и местонахождение причастных к преступлению лиц.
Правоохранители предупреждают граждан: в случае поступления подобных телефонных звонков ни в коем случае не отправляйте и не передавайте незнакомцам деньги. Просто положите трубку и попробуйте связаться с самими родственниками, чтобы уточнить полученную информацию. И обязательно сообщите в ближайшее отделение полиции или по спецлинии «102» о попытке выманить у вас деньги, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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