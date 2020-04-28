На Сумщине уже 161 случай коронавируса На Сумщине за сутки добавились три случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Те, о которых рассказывал на вчерашней брифинге в Сумской облгосадминистрации, замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк. Это случаи в Ромнах (1) и Сумах (2).