На Сумщине уже 161 случай коронавируса

Те, о которых рассказывал на вчерашней брифинге в Сумской облгосадминистрации, замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
Это случаи в Ромнах (1) и Сумах (2).
По состоянию на 16 мая в Сумской области 161 случай заболевания Covid-19....
Подтверждено 17858 случаев COVID-19, из них 4906 выздоровели, 497 умерли....
Отдел здравоохранения Сумского городского совета объяснил ситуацию с доплатами медикам городских больниц, которые принимали участие в лечении больных COVID-19....
Об этом сегодня, 15 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
В Сумской области выздоровели от коронавируса 85 человек, всего заболело 158....