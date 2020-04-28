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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:261283

Ситуация с коронавирусом в Украине

Подтверждено 17858 случаев COVID-19, из них 4906 выздоровели, 497 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 528 случаев. Всего в Украине исследовано 220 638 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1269 детей и 3512 медиков. На амбулаторном лечении 12 189 пациентов, из них 1043 ребенка и 2869 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5669 человек, из них 226 детей и 643 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 231 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 497 человек, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 4906 пациентов уже выздоровели, в частности 1262 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 700 (385 выздоровели)

- Волынская обл. - 599 (149 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 806 (95 выздоровели)

- Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели)

- Житомирская обл. - 540 (140 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 858 (159 выздоровели)

- Запорожская обл. - 365 (181 выздоровел)

- Ивано-Франковская обл. - 1200 (468 выздоровели)

- г. Киев - 2221 (222 выздоровели)

- Киевская обл. - 1143 (206 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 441 (310 выздоровели)

- Луганская обл. - 42 (18 выздоровели)

- Львовская обл. - 969 (186 выздоровели)

- Николаевская обл. - 236 (82 выздоровели)

- Одесская обл. - 734 (43 выздоровели)

- Полтавская обл. - 263 (179 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1104 (347 выздоровели)

- Сумская обл. - 161 (89 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1065 (547 выздоровели)

- Харьковская обл. - 773 (119 выздоровели)

- Херсонская обл. - 167 (104 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 235 (55 выздоровели)

- Черкасская обл. - 363 (200 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 2647 (563 выздоровели)

- Черниговская обл. -105 (25 выздоровели).

Общество Коронавирус

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