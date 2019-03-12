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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50579

В Сумах полиция разыскивает подозреваемого в совершении разбойного нападения (фото)

Сумским отделом полиции устанавливается личность мужчины, который 13 мая этого года совершил разбойное нападение на один из пунктов выдачи финансовых кредитов.

Парню на вид около 25-30 лет, ростом 170-180 см, среднего телосложения, волосы с проседью, короткие.

Был одет в свитер с круглой горловиной, свитер двухцветный - белый до уровня груди, серый низ, такие же серые рукава; жилет черного цвета с воротом черного цвета и коричневой вставкой на спине в районе плеч; джинсы синего цвета. Мужчина имел на голове черную кепку, обут в черные кроссовки с белой подошвой. На лице была одета черная защитная маска и на руках были одеты медицинские белые (прозрачные) перчатки. При себе имел сумку черного цвета с надписью «Nike».

Полиция устанавливает личность мужчины и его местонахождение. И обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если у вас есть какие-либо информацию, которая поможет следствию в раскрытии этого преступления и розыске злоумышленника, сообщите об этом в Сумской отдела полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или на линию «102», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбойное нападение

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