Жертвой псевдобанкиров стала жительница Сумщины Женщине поступило смс-предупреждения о якобы блокирования ее банковской карты. И для восстановления доступа к счету необходимо было перезвонить по телефону, который был указан в этом же сообщении.

Гражданка так и поступила. Мужчина на том конце провода представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что для снятия блокировки с карты необходимо предоставить код, который будет выслано в смс-сообщении.

«Не подозревая, что именно в этот момент злоумышленники получают доступ к ее счету, женщина выполнила все советы незнакомого телефонного собеседника. И в результате потеряла почти 12 000 гривен, - говорит Виталий Ерохов, начальник Ямпольского отделения полиции. - Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество» и разыскивают аферистов».

Правоохранители снова предостерегают граждан: никогда не сообщайте информацию по своей карте. Помните: даже банковские работники не должны знать пин-код и другие данные вашего финансового документа. Кто бы вам не звонил, каким бы работником какого бы банка не назвался - как только речь заходит о ваших средствах, счетах или карте, - немедленно прерывайте разговор. Будьте уверены: вы общаетесь с мошенником. Настоящие работники банка могут только пригласить вас в ближайший филиал финансового учреждения, и только там, только в вашем присутствии решать какие-то вопросы. Чтобы узнать реальное движение средств по вашим счетам - обратитесь на «горячую» линию своего банка, и оператор предоставит вам всю необходимую помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.